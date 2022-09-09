Благодаря этой оборонной операции обменный фонд Украины только пополняется.

Контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины повлияют на обмен пленными с Россией, но это влияние будет исключительно положительным.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Контрнаступление повлияет (на обмен пленными - УНИАН). Мы видим, как украинские Вооруженные силы берут в плен отступающих россиян, которые понимают безысходность своей ситуации. И благодаря этой оборонной операции обменный фонд Украины только пополняется. Поэтому безусловно повлияет, и повлияет в положительном ключе", - объяснил Юсов.

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По его словам, украинским защитникам, которые находятся в плену у оккупантов, и их родным чрезвычайно трудно. Однако украинская сторона делает все возможное для возвращения бойцов домой.

Напомним, контрнаступление Украины началось в конце августа. На нашей земле по состоянию на 9 сентября уже ликвидировали около 51 900 противников.

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