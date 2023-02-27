Истребители задействуют на наиболее важных направлениях, где рашисты пытаются наступать.

Россия накопила возле границ с Украиной определенное количество штурмовой авиации. Она будет использоваться на самых важных направлениях, где враг пытается атаковать ВСУ.

Об этом в комментарии изданию "РБК-Украина" рассказал представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Черняк: "Они понимают, что им это (прорыв на ключевых направлениях, — УНИАН) не удается. Они там не добились ни одного стратегического успеха, 95% сухопутных войск РФ так или иначе участвует в агрессии против Украины, у них нечем и некому воевать. Потому россияне решили увеличить свой наступательный потенциал применением авиации".

По словам Черняка, украинская противовоздушная оборона тоже не стоит на месте и ежедневно усиливается. Разведчик подчеркнул, что бойцы Воздушных сил ВСУ научились сбивать ракеты и иранские дроны-камикадзе. Самолеты для них будут даже более легкими целями.

Видео дня

Россия начала активнее применять авиацию: что известно

Источник издания "Важные истории" сообщил об изменении тактики в применении авиации. Ранее самолеты не залетали в зону действия украинской ПВО, чтобы не попасть под удар. Однако в РФ решили перестать беречь истребители и активнее задействовать их в войне.

Поступала информация, что возле границы с Украиной Россия сосредоточила от 300 до 400 самолетов. Из-за этого ожидалась активизация обстрелов на 23-24 февраля.

Как ранее сообщили в ГУР, оккупанты отодвинули свою авиацию как минимум на 200 километров от границы с Украиной, чтобы уберечь от потенциальных ударов.

Майор запаса Нацгвардии, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман сообщил о существенном запасе самолетов у России. Их количество достигает 2 тысяч единиц.

Вас также могут заинтересовать новости: