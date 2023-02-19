Агрессор, скорее всего, усилит обстрелы по нашей страны в дни годовщины с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину.

В Верховной Раде Украины ожидают эскалации обстрелов со стороны россиян в течение 22-24 февраля - периода годовщины с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ.

В эти дни оккупанты могут традиционно применить свои ракеты и БПЛА, сообщил член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в интервью "Укринформу".

"По моему мнению, с 22 по 24 февраля есть большая вероятность обострения военной ситуации", — сказал он.

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Также Вениславский уточнил, сколько примерно ракет агрессор может запустить по Украине в выше упомянутые дни. По его мнению, скорее всего, речь идет не о сотне боеголовок, а о гораздо меньшем количестве ракет, ведь их у РФ критически мало.

"Вполне вероятно, что с 22 по 24 февраля войска РФ могут их использовать, но это будут точно не сотни, а десятки, возможно, - до ста ракет", - добавил он.

Скорее всего россияне специально запускают воздушные шары с отражателями по нашей территории в рамках подготовки соответствующего массированного удара по Украине, отметил Вениславский.

Также он оценил, что сейчас у РФ остается в запасе от десятков до сотен высокоточных ракет - это критически низкий уровень запасов, который агрессор не может себе позволить полностью израсходовать.

РФ запускает воздушные шары с отражателями по Украине

Напомним, 14 февраля спикер воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что россияне запустили в воздушное пространство Украины шары с угловыми отражателями с целью разведки и отвлечения украинской ПВО. Тогда он сообщил, что ситуация находится под контролем: шары движутся с медленной скоростью, а в украинском небе дежурят истребители.

Позже в британской разведке объяснили, что запуск воздушных шаров по территории Украины - это новая тактика армии РФ по сбору информации об украинских системах ПВО.

Также там уточнили, что именно по этой причине 14 февраля соседняя с Украиной страна Молдова была вынуждена закрыть свое воздушное пространство.

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