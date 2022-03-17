В город Олешки Херсонской области зашли русские войска.
Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил мэр города Евгений Рищук.
По его словам, сейчас российские оккупанты заселяются в Олешки.
"Я только что от них, меня немножко "потеребили". В целом на сейчас ничего страшного не происходит, они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции. Нам сказали: "Поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь". Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе", - сказал Рищук.
Позднее Рищук записал новое обращение и сообщил, что оккупанты вышли из города.
"В городе уже никого нет. Я имею в виду граждан иностранных, которые заходили с 5:00. Можно по городу передвигаться спокойно", - сказал он.
Также он призвал горожан успокоиться и не поддаваться панике.
"Мне сейчас приходит информация, что якобы у кого-то отжимают автомобили. Этого ничего нет, - отметил Рищук.
Напомним, что 13 марта мэр Скадовска Александр Яковлев заявил, что колонна российских оккупантов заехала в город и разместились в одном из детских лагерей. Позже стало известно, что Яковлева оккупанты похитили.
Тем временем жители временно занятых российскими оккупантами населенных пунктов Херсонщины продолжают выходить на акции протеста.