Городской голова сообщил, что продолжает работать.

В город Олешки Херсонской области зашли русские войска.

Об этом в своем видеообращении в Facebook сообщил мэр города Евгений Рищук.

По его словам, сейчас российские оккупанты заселяются в Олешки.

"Я только что от них, меня немножко "потеребили". В целом на сейчас ничего страшного не происходит, они сейчас заселяются в город. Не знаем их позиции. Нам сказали: "Поддерживайте порядок, как и поддерживали, мы никакого отношения к вам сейчас не будем иметь". Патруль наш дальше работает, мы дальше работаем, мусор вывозим, хлеб печем, мы работаем независимо от того, что происходит в городе", - сказал Рищук.

Позднее Рищук записал новое обращение и сообщил, что оккупанты вышли из города.

"В городе уже никого нет. Я имею в виду граждан иностранных, которые заходили с 5:00. Можно по городу передвигаться спокойно", - сказал он.

Также он призвал горожан успокоиться и не поддаваться панике.

"Мне сейчас приходит информация, что якобы у кого-то отжимают автомобили. Этого ничего нет, - отметил Рищук.

Напомним, что 13 марта мэр Скадовска Александр Яковлев заявил, что колонна российских оккупантов заехала в город и разместились в одном из детских лагерей. Позже стало известно, что Яковлева оккупанты похитили.

Тем временем жители временно занятых российскими оккупантами населенных пунктов Херсонщины продолжают выходить на акции протеста.

Вас также могут заинтересовать новости: