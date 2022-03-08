На акцию протеста против оккупантов в Олешках вышли более 5 тыс. человек / фото t.me/suspilnekherson
Жители временно занятых российскими оккупантами населенных пунктов Херсонской области продолжают проводить акции протеста против захватчиков.
Об этом сообщает объединение "Информационное сопротивление" в своем Telegram.
Отмечается, что во вторник, 8 марта, на демонстрации вышли жители Олешек и Голой Пристани.
В частности, на акцию протеста против оккупантов в Олешках вышли более 5 тыс. человек. Люди выходят на улицы с украинской символикой и плакатами с патриотическими лозунгами.
Кроме того, почти 3 тыс. человек с украинской символикой вышли на демонстрацию против захватчиков в Голой Пристани.
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