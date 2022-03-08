На демонстрации вышли жители Олешек и Голой Пристани.

Жители временно занятых российскими оккупантами населенных пунктов Херсонской области продолжают проводить акции протеста против захватчиков.

Об этом сообщает объединение "Информационное сопротивление" в своем Telegram.

Отмечается, что во вторник, 8 марта, на демонстрации вышли жители Олешек и Голой Пристани.

В частности, на акцию протеста против оккупантов в Олешках вышли более 5 тыс. человек. Люди выходят на улицы с украинской символикой и плакатами с патриотическими лозунгами.

Кроме того, почти 3 тыс. человек с украинской символикой вышли на демонстрацию против захватчиков в Голой Пристани.

Война против Украины: