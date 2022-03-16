Вчера спасатели из-под завалов зданий в Харькове спасли четыре человека, изъяли из-под обломков строительных конструкций двух погибших.

В Харькове вражескими снарядами ночью разрушена школа, пострадал один человек.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Ночью, около 03:00, вражеские снаряды попали в одну из харьковский школ. Разрушена трехэтажная часть здания на площади 800 кв. м. Пострадал 1 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за прошедшие сутки спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС не прекращали ликвидировать последствия воздушных бомбардировок и артобстрелов жилых кварталов Харькова. В условиях войны они совершили 32 выезда на ликвидацию пожаров и разбор завалов разрушенных зданий, вызванных вражескими обстрелами.

На сегодняшний день еще продолжаются аварийно-спасательные работы в четырех районах Харькова.

"За минувшие сутки добавилась еще одна "горячая точка" на карте Харькова. В результате артиллерийского удара по многоэтажкам в Немышлянском районе Харькова произошло разрушение нескольких квартир в 2-х жилых многоэтажках, а также их возгорание. Спасатели потушили пожар на общей площади около 200 кв. м., провели эвакуацию людей, а также достали из-под завала тело погибшего", - отмечается в сообщении.

В целом вчера спасатели спасли из-под завалов 4 людей, отыскали и изъяли из-под обломков строительных конструкций 2 погибших.

Поисковые работы не прекращаются. Благодаря работе спасателей на месте разрушенных зданий за все время войны удалось спасти 189 человек.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС осуществили 22 выезда на обезвреживание артиллерийских боеприпасов, которые не разорвались.

Ранее сообщалось, что оккупанты обстреляли Киев: в результате утреннего вражеского обстрела повреждены две жилые многоэтажки.

Вас также могут заинтересовать новости: