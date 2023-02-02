Водителям транспортных предприятий угрожают увольнением за украинское водительское удостоверение.

В оккупированной Горловке Донецкой области продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российским стандартам. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Противник продолжает насаждать российское гражданство гражданам Украины временно оккупированных территорий Донецкой области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выдача новых удостоверений по российскому стандарту невозможна при отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации.

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"Работникам транспортных предприятий захватчики определили срок до 1 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять", – говорится в сводке.

Также в Генштабе сообщили, что в одном из подразделений оккупантов, что действует в Луганской области, по состоянию на 9 января 2023 года завершились трехмесячные контракты.

"Из-за этого, около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное обеспечение. К тому же, они не могут уволиться с военной службы из – за объявленной мобилизации", - заявили в Генштабе.

Ситуация на оккупированных территориях

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