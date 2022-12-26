Противник продолжает нести потери.

В Горловке российские оккупанты обязали украинских медиков сдавать кровь из-за недостатка доноров для их солдат.

Противник продолжает нести потери в войне. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Так, в городе Старобельск Луганской области, в оборудованный оккупантами военный госпиталь, за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих врага. В городе Горловка Донецкой области, из-за недостатка донорской крови, всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь в соответствии с составленным графиком", - говорится в сообщении.

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Война в Украине: потери россиян

Как в ноябре сообщал УНИАН, на оккупированных территориях Донецкой области российские захватчики заставляют работников коммунальных заведений сдавать кровь для армии.

Как недавно стало известно, российские оккупанты собираются переформатировать все больницы Луганской области для обслуживания своих раненых военнослужащих.

По последним данным, с 24 февраля украинские военные ликвидировали более 102 тысяч российских оккупантов.

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