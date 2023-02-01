Дым распространялся нижней частью города за центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода.

У временно оккупированном Мелитополе Запорожской области пылает российская база, расположенная на территории захваченного завода.

Как сообщил мэр города Иван Федоров, взрывов местные жители не слышали. Следовательно, не они спровоцировали возгорание.

"Горит-пылает в районе вражеской базы. Сегодня утром жители временно оккупированного Мелитополя наблюдали масштабный пожар. Густой дым валил в нижней части города за Центральным рынком в районе захваченного оккупантами завода "Рефма", где они разместили свою военную базу. Взрывов не зафиксировано, поэтому наверняка рашисты уснули с окурком и подгорело", - отметил Федоров.

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Мэр также добавил, что сейчас уточняются детали пожара и масштабы повреждений.

Оккупанты в Мелитополе

Российским оккупантам удалось прорваться в Мелитополь буквально в первые дни начала вторжения. На это время оккупанты сделали город фактической "столицей" оккупированных районов Запорожской области.

Как ранее сообщал Федоров, за почти год оккупации россияне похитили тысячи горожан некоторые из них были принудительно перемещены в другие регионы или в Россию.

По данным пресс-центра Сил обороны Таврического направления, по состоянию на 31 января есть признаки того, что оккупанты готовятся к усилению боевых действий на запорожском направлении.

Также стало известно, что россияне активно строят оборонительные сооружения на этом участке фронта. Речь идет, в частности, о так называемых "зубах дракона".

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