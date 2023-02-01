В случае отказа отдавать своих детей в казацко-кадетский корпус угрожают лишением родительских прав.

В Старобельске Луганской области российская оккупационная власть заставляет людей отдавать детей в возрасте от 6 лет в так называемый казацко-кадетский корпус. Это заставляют делать для якобы "правильного патриотического воспитания".

Как говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины, российские захватчики продолжают оказывать давление на граждан Украины, нарушать права человека.

По данным Генштаба, людям, которые отказываются отдавать своих детей в указанный корпус, угрожают лишением родительских прав.

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Ситуация на Луганщине

Силы обороны Украины продолжают шаг за шагом продвигаться в направлении Кременной и Сватово в Луганской области. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что ситуация в области тяжелая, но контролируемая.

По данным Генерального штаба ВСУ, российских оккупантов из госпиталя в районе Новоивановки Луганской области после предоставления минимальной помощи отправляют на передовую. Степень тяжести ранений захватчиков обычно уменьшают.

В то же время в самом Луганске негде рожать. Из-за того, что оккупанты лечат своих раненых в роддомах города, роды принимать могут лишь в Луганском областном перинатальном центре. Российские захватчики, которые несут значительные потери на войне против Украины, лечат своих раненых в родильных домах Луганска.

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