Россия будет продолжать попытки втянуть Беларусь в войну против Украины, совершая провокации.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что на Волынском направлении сохраняется высокая вероятность провокаций на белорусских объектах с целью вовлечения вооруженных сил Беларуси в войну.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

"На Волынском направлении сохраняется высокая вероятность проведения провокаций на белорусских объектах с целью втягивания ВС Республики Беларусь в конфликт", - говорится в заметке.

На Полесском направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Полесское, Кропивня, Захаровка, Олива, Слобода, Кухарская, Октябрьское, Озерщина, Липовка, Копылов, Мотыжин, Бузова, Гореничи, Буча и Демидов.

На Северском направлении враг ведет боевые действия в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Коврита, Золотинка, Мена, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны и Недригайлов.

"Активных наступательных действий не проводит. Осуществляет перегруппировку войск, совершенствует систему материально-технического обеспечения с целью подготовки и возобновления наступления в направлении на Бровары", - отметили в Генштабе.

В то же время на Слобожанском направлении враг не оставляет попыток окружить Сумы и ведет боевые действия в районах населенных пунктах Сватово, Изюм, Грушеваха, Петровское, Гусаровка, Балаклея, Лиман, Малиновка, Кочеток, Безруки, Александровка, Большая Писаревка, Тарасовка, Олешня, Недригайлов, Ромны и Талалаевка.

Здесь враг также активных наступательных действий не проводит. С целью усиления террористических группировок на направлениях на Сумы, Ахтырка, Харьков и Изюм оккупанты проводят перегруппировку войск и закрепляются на захваченных рубежах. В то же время у них есть проблемы с поставкой боеприпасов на огневые позиции.

"С целью доукомплектования подразделений из состава 6-й общевойсковой армии военнослужащим срочной службы настойчиво предлагают переходить на контрактную службу", - отметили в ВСУ.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты определенными силами ведут боевые действия в районах населенных пунктов Боровая, Терновое, Новокраснянка, Луганское, Горловка, Пантелеймоновка, Никольское, Гуляйполе, Орехов и Каменское.

На Авдеевском направлении в районе Каменки во время проведения разведки боем оккупанты понесли значительные потери и вынуждены были отойти.

На Волновахском направлении враг не прекращает попыток прорыва в направлении на Угледар.

Кроме того, противник пытается захватить Мариуполь. "Украинскими воинами были успешно отражены атаки захватчиков. Общие потери противника составили около 150 человек, 2 танка, 7 БМП и один БТР. После понесенных потерь оккупанты прекратили наступательные действия и отступили", - отметили в Генштабе.

Артиллерия и авиация нанесли огневое поражение по скоплению военной техники и колоннам врага на маршрутах выдвижения. По имеющейся информации, по результатам артиллерийского огневого налета было уничтожено 12 единиц автомобильной техники.

Также потери понесли батальонные тактические группы из состава 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

На Югобужском направлении враг пытается закрепиться в районах населенных пунктов Томина Балка, Надеждовка, Киселевка, Первомайское, Михайло-Ларино, Ульяновка, Пески, Хорошо, Снигиревка, Архангельске, Заградівка, Осокоровка, Берислав и Каховка, отметили в ВСУ.

"В Черноморской и Азовской операционных зонах признаков подготовки к проведению морской десантной операции не выявлено", - констатировали в Генштабе.

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ отмечают, что российские оккупанты планируют усилить группировку своих войск на Харьковском направлении. Враг продолжает применение авиации с целью поддержки наземных группировок и уничтожение военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

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