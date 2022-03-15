Враг продолжает применять авиацию для уничтожения гражданской инфраструктуры Украины.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отмечают, что российские оккупанты планируют усилить группировку своих войск на Харьковском направлении.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Отмечается, что враг продолжает применение авиации с целью поддержки наземных группировок и уничтожения военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

"Продолжается формирование дополнительных оккупационных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины. По имеющейся информации, противником запланировано усиление группировки войск ВС РФ на Харьковском направлении", - говорится в заметке.

Кроме того, оккупационные войска продолжают наносить ракетно-бомбовые удары, обстрелы из артиллерии и танков гражданской инфраструктуры и населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы и объекты инфраструктуры, есть погибшие и раненые. Как отметили в областной полиции, минувшей ночью враг усилил интенсивность обстрелов Харькова и населенных пунктов в области.

Кроме этого, в понедельник, 14 марта, российские оккупанты наносили удары по Харькову ракетными комплексами "Искандер", атаковали с территории России. Также продолжаются обстрелы в Чугуеве, Изюме, Дергачах.

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