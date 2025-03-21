Снимки из космоса подтверждают то, на что намекали видео, снятые очевидцами во время пожара.

Удар украинских дронов по аэродрому Энгельс под Саратовом был весьма результативным. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от компании Maxar, проанализированные проектом "Схемы".

На снимках американской аэрокосмической компании Maxar от 21 марта хорошо видны повреждения на территории складов с боеприпасами аэродрома "Энгельс-2". В частности, заметно, что на месте некоторых зданий остались большие воронки от взрывов.

"Именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен", - рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в комментарии "Схемам".

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Удар по аэродрому Энгельс: последние новости

Как писал УНИАН, вчера на российском военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области прогремели мощные взрывы. Как стало известно чуть позже, это произошло в результате успешной атаки украинских дронов-камикадзе. Удар пришелся точно на склад с крылатыми ракетами Х-555 и Х-101 для бомбардировщиков, которые базируются на этом аэродроме.

По словам военного обозревателя, эксперта по авиации Валерия Романенко, украинцы поймали россиян на глупой ошибке. Оккупанты вытащили на открытую площадку десятки контейнеров с ракетами, что зафиксировали спутники. Сразу же по аэродрому были запущены дроны.

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