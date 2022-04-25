Российские оккупанты бьют по железнодорожным узлам, чтобы разрушить пути снабжения военно-технической помощи от государств-партнеров.
Об этом сообщается в сводке Генштаба по состоянию на 18:00.
"Противник и в дальнейшем осуществляет наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удержания сухопутного пути с оккупированным Крымом", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские войска наносят ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры, в том числе с привлечением стратегических бомбардировщиков, кораблей и подводных лодок.
По данным Генштаба, оккупанты пытаются разрушить пути снабжения военно-технической помощи от стран-партнеров - для этого концентрируют удары по железнодорожным узлам.
"Противник продолжает наращивать систему противовоздушной обороны дальнего действия за счет перемещения с территории РФ дополнительных зенитных ракетных комплексов, пытается создать запасы боеприпасов, материально-технических средств и специальной инженерной техники. Российское командование не прекращает поиск путей пополнения потерь личного состава в подразделениях, принимающих непосредственное участие в войне на территории Украины", - добавили в Генштабе.
Как сообщал УНИАН, утром сегодня, 25 апреля, оккупанты обстреляли пять железнодорожных станций в центре и на западе Украины. Уже известно, что один из обстрелов совершен на Ривненщине.
В Винницкой области под ракетный удар оккупантов попали города Жмеринка и Казатин. В результате вражеского обстрела на Винничине 5 человек были убиты, 18 ранены.
Также из-за обстрелов были повреждены тяговые подстанции, что привело к отключению напряжения в контактной сети на участках железной дороги Шепетовка - Казатин, Жмеринка - Казатин, Казатин - Фастов.
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