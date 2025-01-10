У россиян в Гатчине загорелся завод по производству ацетона, который используется и в оборонной промышленности.
Как сообщают российские паблики, пожару присвоен ранг сложности №2. На месте происшествия видны яркие вспышки и языки пламени. Огонь охватил 1600 кв м двухэтажного здания. На месте пожара зафиксировали разлив ацетона.
Что стало причиной мощного пожара оккупанты пока не сообщают. Но известно, что российская ПВО ночью работала по дронах. Минобороны РФ даже отчиталось о сбитии 40 БПЛА в нескольких регионах.
Больше всего беспилотников (16), как утверждается, было сбито в Ростовской области. Перед этим местные власти заявляли о массированной атаке БПЛА.
Также дроны были сбиты в Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.