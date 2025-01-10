На заводе зафиксировали разлив ацетона.

У россиян в Гатчине загорелся завод по производству ацетона, который используется и в оборонной промышленности.

Как сообщают российские паблики, пожару присвоен ранг сложности №2. На месте происшествия видны яркие вспышки и языки пламени. Огонь охватил 1600 кв м двухэтажного здания. На месте пожара зафиксировали разлив ацетона.

Что стало причиной мощного пожара оккупанты пока не сообщают. Но известно, что российская ПВО ночью работала по дронах. Минобороны РФ даже отчиталось о сбитии 40 БПЛА в нескольких регионах.

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Больше всего беспилотников (16), как утверждается, было сбито в Ростовской области. Перед этим местные власти заявляли о массированной атаке БПЛА.

Также дроны были сбиты в Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях, а также в Краснодарском крае.