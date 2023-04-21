Успех украинского наступления будет зависить всего от одного фактора.

Глава Разведывательного центра Минобороны Эстонии полковник Марго Гросберг предположил, что украинское контрнаступление может начаться уже 9 мая, но все будет зависеть от ситуации на фронте и от погоды, пишет ERR.ee.

На брифинге 21 апреля Гросберг отметил, что, по наблюдению разведки, боевые действия как со стороны Украины, так и со стороны РФ снизились, так как обе армии экономят боеприпасы.

Не ожидает Гросберг никаких изменений и на следующей недели. Контрнаступление ВСУ может начаться 9 мая, продолжил военный, хотя планирование "символических" дат скорее характерно поведению России.

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"Относительно 9 мая я подчеркнул, что Украина - это совсем другой регион, особенно северо-восток и юг Украины, где многое зависит от погоды. На этой неделе шел дождь, на следующей неделе будет дождь. Пройдет еще три недели, эти даты станут неактуальны", - сказал он.

По словам Гросберга, русские также усиленно готовятся к возможному наступлению, особенно в районе Запорожья и Херсона, оборонительные сооружения строятся по нескольким разным направлениям.

По словам полковника, какие именно украинские подразделения пойдут в контратаку, это не самый важный вопрос. Главное - синхронизация войск перед началом крупной операции, ведь это важнейший нюанс стратегического успеха. В качестве примера он привел Россию, которая так и не смогла заставить свои сухопутные и воздушные силы действовать сообща, что отчасти связано с очень хорошей работой украинской ПВО - России не удалось ее уничтожить.

Война новости - подготовка ВСУ к контрнаступлению и бои за Донбасс

Запад продолжает оснащать украинскую армию современными средствами ПВО, боеприпасами и танками, в то же время русские погрузли в боях за Донбасс - ожесточенные бои идут в Бахмуте.

На фоне 11-го "Рамштайна" генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ готовы вернуть еще больше территорий. Также сегодня вечером президент Владимир Зеленский провел очередную Ставку с военными и обратился к россиянам с одним-единственным предупреждением.

РФ, в свою очередь, готовится к началу весенне-летней военной кампании и уже пытается распорошить украинские силы активизацией наступлением под Угледаром.

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