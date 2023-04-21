На отдельных участках враг кое-где продвигается.

Ситуация в Бахмуте напряженная, но контролируемая: украинские военные держат оборону и проводят штурмы.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр. "Простыми словами о сегодняшних военных сводках с фронта: если смотреть на всю карту Украины, то ситуация неоднородная и, собственно, именно так ее надо воспринимать", - отметила она.

В частности, на Востоке продолжается наступление врага, отдельные населенные пункты Черниговской, Сумской, Харьковской областей враг продолжает обстреливать беспокоящим огнем, а на Запорожском и Херсонском направлениях противник – в обороне.

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"Эпицентром остается Восток. Там враг продолжает наступательные действия на четырех направлениях одновременно-Марьинский, Авдеевский, Лиманский, Бахмутский. На большинстве из них благодаря нашим защитникам врагу не удается продвигаться вперед. На этих направлениях наши воины не только обороняются, но и активно действуют", - подчеркнула заместитель министра.

По ее словам, враг на этой неделе пытался продвигаться еще по двум направлениям – Купянскому и Шахтерскому, но украинские бойцы отбили атаки, и враг не прошел.

"Самым горячим местом остается Бахмут. Таким его делает враг. Там сейчас идут ожесточенные бои. Противник атакует. Уничтожает полностью дома и сооружения. На отдельных участках кое-где продвигается. Вместе с тем наши мужественные защитники Бахмута совершают как оборонительные действия, так и активные штурмовые. Враг несет неоправданно высокие потери. Ситуация напряженная, но контролируемая. Решения принимаются согласно военной целесообразности", - добавила Маляр.

Ситуация в Бахмуте

По данным Генштаба ВСУ, несмотря на потери, противник основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Так, за прошедшие сутки, 20 апреля, на них отбито более 60 атак противника. Самые ожесточенные бои ведутся за город Бахмут.

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