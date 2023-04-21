Сейчас союзники НАТО сфокусированы на том, чтобы максимально помочь Украине.

В НАТО уверены, что Украина готова вернуть еще больше территорий на фоне подготовки к крупному контрнаступлению.

"Я уверен, что теперь они будут в состоянии освободить еще больше земель", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи на авиабазе "Рамштайн" в Германии, передает "Радио Свободная Европа".

По его словам, союзники сейчас направили основное внимание на то, чтобы Украина "одержала победу над неспровоцированным вторжением России, а после окончания войны Киев имел "сдерживание для предотвращения новых нападений".

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ВСУ готовятся к крупному контрнаступлению - что известно

Союзники усиленно оснащают украинское войско средствами ПВО, танками и боеприпасами накануне крупного контрнаступления. США объявили новый пакет помощи, в который вошли, в частности, снаряды к Himars. Кроме того, большие надежды Генштаб лелеет на результаты 11-го "Рамштайна".

Россияне пытаются предотвратить начало контрнаступления ВСУ и активизировались на Угледарском направлении. По словам полковника СБУ Костенко, таким образом продолжается подготовка захватчиков к весенне-летней кампании и попытки "распылить" силы украинцев.

Тем временем Владимир Зеленский предупредил врага, что украинские военные знают о все его планы в ближайший период. Президент также добавил, что продолжается разработка еще более качественной схемы распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, а отдельное внимание в этом вопросе уделяется вновь созданным бригадам.

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