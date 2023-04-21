Продолжается разработка еще более качественной схемы распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям.

Украинские военные знают обо всех планах врага в ближайший период. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по результатам очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"На заседании Ставки проанализировали актуальную ситуацию на всех участках фронта. Заслушали Буданова - знаем обо всех планах врага в ближайший период", - отметил он.

Президент также добавил, что продолжается разработка еще более качественной схемы распределения вооружения и боеприпасов по подразделениям, а отдельное внимание в этом вопросе уделяется вновь созданным бригадам.

Видео дня

По словам Зеленского, участники заседания также обсуждали вопрос налаживания производства ракет и боеприпасов отечественными предприятиями.

"С каждым днем становимся сильнее", - подчеркнул глава государства.

Война новости - подготовка ВСУ к контрнаступлению и бои за восток

Российские оккупанты наступают на четырех направлениях - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. В течение суток ВСУ отбили более 60 атак противника.

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут, где накануне оккупанты, вероятно, вышли на "трассу жизни" украинских защитников. Однако, как утверждают в Генштабе, ситуация в городе хоть тяжелая, но контролируемая.

В то же время украинское войско усиленно оснащают средствами ПВО, танками и боеприпасами. Накануне США объявили новый пакет помощи, в который вошли, в частности, снаряды к HIMARS. Кроме того, большие надежды Генштаб питает на результаты 11-го "Рамштайна".

Оккупанты одновременно пытаются предотвратить начало контрнаступления ВСУ и активизировались на Угледарском направлении. По словам полковника СБУ Костенко, таким образом продолжается подготовка захватчиков к весенне-летней кампании и попытки "распылить" силы украинцев.

Вас также могут заинтересовать новости: