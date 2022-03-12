В частности, Жозеп Боррель отметил, что с одной стороны, ЕС пытается поддержать Украину, с другой стороны - предотвратить большую войну.

Европа не будет вмешиваться в войну РФ против Украины военным путем.

Об этом в интервью CNN TÜRK заяивл верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он пояснил, что в Европе не хотят, чтобы война распространялась, поэтому военного вмешательства не будет. При этом Боррель отметил, что европейская сторона должна поддержать Украину и нанести ущерб российской экономике, чтобы РФ не могла продолжать войну.

Боррель отметил, что в настоящее время все пытаются найти сложный баланс для решения сложившейся ситуации. При этом он отметил, что у ЕС есть опасения, что президент РФ Владимир Путин может расширить военные действия на другие страны.

"С одной стороны, мы пытаемся поддержать Украину, с другой стороны, мы пытаемся предотвратить большую войну. Никто не должен оправдываться перед Путиным. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть против одной страны НАТО или против другой. Есть серьезные опасения. Путин будет продолжать атаковать, и нам нужно ограничить атаки. Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину", - сказал Боррель.

Относительно заявки Украины на вступление в ЕС, Боррель рассказал, что Украина запросила членство, и ЕС немедленно ответил положительно. "Украина принадлежит к европейской семье. Это очевидный факт, географически и исторически. Есть некоторые процедуры. Мы тоже начали этот процесс", - уточнил он.

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