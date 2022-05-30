Жозеп Боррель призвал усилить санкции против РФ, чтобы помочь Украине занять более выгодную позицию на будущих мирных переговорах.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель опасается, что война России против Украины может значительно затянуться, в связи с чем он выступил за дальнейшее санкционное давление на агрессора.

Об этом он заявил в эфире радио France Info.

Мы должны выстоять. Война будет долгой, агрессивность действий РФ будет только возрастать. Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию – подчеркнул политик.

По его словам, "российская экономика уже начинает останавливаться" и дальнейшее санкционное давление на Россию позволит обеспечить Украине более выгодную позицию на будущих мирных переговорах.

Он также напомнил, что накануне министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины. Теперь общая сумма на поставки оружия для Украины достигла 2 млрд евро.

Также Боррель выразил убеждение, что "в конце концов будет соглашение" по шестому пакету санкций, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. Впрочем, как стало известно Reuters, поставки трубопроводной нефти из РФ могут в итоге не попасть под эмбарго.

Запад принуждает Украину к миру

Хотя поток оружия с Запада по-прежнему увеличивается, а американский Конгресс только что одобрил пакет помощи в размере 40 млрд долларов, все чаще звучат разговоры о необходимости рассмотреть возможность прекращения огня и мирных переговоров.

По мнению аналитиков журнала The Economist, сейчас настал момент для того, чтобы Запад продемонстрировал единство и беспрецедентную поддержку Украине, а не робкие советы по "умиротворению" Путина.

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