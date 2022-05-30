Боррель заявил, что агрессивность действий РФ в Украине возрастет / фото REUTERS

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель опасается, что война России против Украины может значительно затянуться, в связи с чем он выступил за дальнейшее санкционное давление на агрессора.

Об этом он заявил в эфире радио France Info.

Мы должны выстоять. Война будет долгой, агрессивность действий РФ будет только возрастать. Мы должны продолжать обеспечивать Украину средствами для борьбы, а также оказывать экономическое давление на Россию – подчеркнул политик. 

По его словам, "российская экономика уже начинает останавливаться" и дальнейшее санкционное давление на Россию позволит обеспечить Украине более выгодную позицию на будущих мирных переговорах. 

Он также напомнил, что накануне министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали выделение четвертого транша в размере 500 млн евро на вооружение для Украины. Теперь общая сумма на поставки оружия для Украины достигла 2 млрд евро.

Также Боррель выразил убеждение, что "в конце концов будет соглашение" по шестому пакету санкций, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT. Впрочем, как стало известно Reuters, поставки трубопроводной нефти из РФ могут в итоге не попасть под эмбарго.

Запад принуждает Украину к миру

Хотя поток оружия с Запада по-прежнему увеличивается, а американский Конгресс только что одобрил пакет помощи в размере 40 млрд долларов, все чаще звучат разговоры о необходимости рассмотреть возможность прекращения огня и мирных переговоров

По мнению аналитиков журнала The Economist, сейчас настал момент для того, чтобы Запад продемонстрировал единство и беспрецедентную поддержку Украине, а не робкие советы по "умиротворению" Путина.

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