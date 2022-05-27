Планы российское военное руководство корректирует ежемесячно.

Российско-украинская война продлится долго, поскольку российский диктатор не захочет сдавать свои позиции и отказываться от захватнических намерений.

Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

Задача российской армии в настоящее время - окружить украинские силы на востоке и выйти на админграницы Луганской и Донецкой области.

Планы российское военное руководство корректирует ежемесячно.

В разведке предполагают, что активные боевые действия затянутся до конца года.

"Он (Путин - ред.) никому не доверяет, никого не слышит. У него свои планы восстановления Российской империи. Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза, это будет сентябрь месяц или это будет октябрь, или это будет до конца года. Это зависит от нашего сопротивления, от состояния наших сил обороны и от той помощи которую нам оказывают", - сообщил Скибицкий.

ГУР привязывает к 11 сентября - единый день голосования в России - вероятное проведение псевдореферендумов или других мероприятий на оккупированных территориях.

В то же время 7 октября у Путина 70-й день рождения - и военные, вероятно, захотят сделать диктатору "подарок".

"Под конец года, зимой будет холодно, и говорят, что Украина пойдет на переговорный процесс", – говорит Скибицкий.

Путин планирует руководить Россией до конца своих дней, считают в разведке, от сценария "приемник" президент РФ давно отказался.

"Он никому не доверяет, никого не слышит. У него есть свои планы, которые касаются возраждения Российской империи, он это заявил на весь мир. Его пытались убедить иностранные лидеры, были попытки убедить от политического бомонда, представителей экономического блока РФ, олигархов, но им это не удалось. Войну, которую он хочет вести, она будет долгой. Это человек, который не хочет сдавать свои позиции", - подытожил Скибицкий.

Война в Украине: обновленные данные

Враг продолжает наступать на востоке и сосредоточил все усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. За сутки ВСУ отбили 12 атак россиян.

Тяжелые бои продолжаются за Северодонецк, Лисичанск; оккупанты пытаются выйти на трассу Лисичанск-Бахмут. Противник возобновил наступление на Славянском направлении.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, оккупанты уже провалили попытку продвинуться к юго-востоку от Изюма Харьковской области.

Захватчики упорно продвигаются от Попасной до Бахмута, но в дальнейшем это движение будет замедляться, считают аналитики.

В Херсонской области враг строит уже третью линию обороны, что, вероятно, свидетельствует о намерениях российских войск остаться в регионе надолго.

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам.

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