Ожидается, что на ЗАЭС доставят запасные части, приборы радиационного контроля и другие жизненно важные материалы.

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию может произойти в начале следующей недели.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание со ссылкой на участников переговоров пишет, что визит готовится в начале следующей недели. Ожидается, что на ЗАЭС доставят запасные части, приборы радиационного контроля и другие жизненно важные материалы.

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Два источника отмечают, что миссия "почти наверняка" посетит атомную станцию в начале следующей недели. Приготовления идут полным ходом. Другой собеседник уточнил, что пока визит запланирован на 29 августа.

Один человек сказал, что ведутся "бешеные приготовления": "На следующей неделе — дата".

Представитель агентства сказал: "Мы ведем активные консультации относительно неизбежной миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Детали появятся как можно быстрее".

На заводе существует так много проблем с безопасностью, что делегации могут потребоваться недели на месте, чтобы должным образом их решить. Агентство пытаться оценить безопасность завода и решить любые проблемы безопасности, которые возникли во время боевых действий.

США и Европейский Союз заявили, что любой визит МАГАТЭ должно сопровождаться созданием демилитаризованной зоны вокруг комплекса.

Запорожская АЭС сегодня-что известно

Российские оккупанти захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. С тех пор РФ отказывается от предложения создать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о высокой вероятности совершения оккупантами масштабного теракта на Запорожской атомной электростанции.

Кроме этого, российская сторона заявила, что станция заминирована и может быть взорвана.

Сегодня, 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС - произошло отключение последней из четырех воздушных линий из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

Сейчас Запорожская АЭС вновь подключена к украинской энергосети и вырабатывает электроэнергию для нужд страны.

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