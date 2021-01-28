Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области разведчика террористических организаций «ЛНР/ДНР».
Читайте также"Л/ДНР" представила свою "доктрину": в ней говорится о захвате всего Донбасса
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Установлено, что житель региона в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям в частности к разведывательному подразделению незаконных вооруженных формирований, которое принимает участие в боевых действиях неподалёку от Докучаевска, Авдеевки, Луганска и поселка Стила.
«В настоящее время задержанный сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.
Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях обстрелов боевиками населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в российских СМИ, как якобы провокаций со стороны Вооруженных сил Украины. Также он рассказал о произволе российских кадровых офицеров по отношению к боевикам из числа местного населения.
На сегодняшний день фигуранту производства следователи СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.
Вас также могут заинтересовать другие новости:
- Советники лидеров "нормандской четверки" провели встречу в видеоформате
- "Начинают торговать живыми людьми": Кравчук рассказал о позиции ОРДЛО по обмену заключенными
- Ситуация на Донбассе: оккупанты нарушают режим тишины и мешают работе мониторинговой миссии ОБСЕ
- Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинских военных
- Российская пропагандистка Симоньян призвала аннексировать Донбасс (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram