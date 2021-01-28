Житель региона в 2016 году присоединился к разведывательному подразделению НВФ, который участвует в боевых действиях неподалёку от Докучаевска, Авдеевки, Луганска и поселка Стила.

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Донецкой области разведчика террористических организаций «ЛНР/ДНР».

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Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что житель региона в 2016 году присоединился к незаконным вооруженным формированиям в частности к разведывательному подразделению незаконных вооруженных формирований, которое принимает участие в боевых действиях неподалёку от Докучаевска, Авдеевки, Луганска и поселка Стила.

«В настоящее время задержанный сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации, а также причастности РФ к оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей», - говорится в сообщении.

Злоумышленник, в частности, сообщил о многочисленных случаях обстрелов боевиками населенных пунктов и позиций украинских военных для освещения в российских СМИ, как якобы провокаций со стороны Вооруженных сил Украины. Также он рассказал о произволе российских кадровых офицеров по отношению к боевикам из числа местного населения.

На сегодняшний день фигуранту производства следователи СБУ сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Инна Андалицкая