Решается вопрос о сообщении подозрения и избрании меры пресечения.

Российские военные застряли в болоте во время выполнения своей "задачи" в Донецкой области. Удалось задержать двух военных 2 мотострелкового батальона 70 гвардейского мотострелкового полка ВС Российской Федерации.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

"По данным следствия, 24 февраля 2022 года командир и механик-водитель БМП-3 армии страны-агрессора в возрасте 36 и 29 лет, на выполнение преступного приказа командования РФ, отправились из Симферопольского района АР Крым на территорию, подконтрольную Украине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты должны были искать блокпосты и пункты дислокации украинских военных для продолжения агрессии.