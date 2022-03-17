Вчера вечером оккупанты обстреляли Покровск из "Искандеров": попали в кафе и ранили двух человек.

Продолжаются обстрелы из "Градов" районов Авдеевки, Красногоровки и Марьинки.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Россияне изо дня в день совершают новые военные преступления в Украине", - подчеркнул он.

По словам Кириленко, вчера вечером оккупанты обстреляли Покровск из "Искандеров": попали в кафе и ранили двух человек.

"Сегодня в течение дня продолжаются обстрелы из "Градов" в районы Авдеевки, Красногоровки и Марьинки. Русская орда сознательно убивает наших людей и уничтожает то, что мы выстраивали годами. "Русский мир" – это смерти, разрушения и ненависть", - подчеркнул председатель ОВА.

Он опубликовал видео с последствиями непрекращающихся обстрелов Марьинки и фото с последствиями обстрелов Покровска и Авдеевки.

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