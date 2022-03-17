Продолжаются обстрелы из "Градов" районов Авдеевки, Красногоровки и Марьинки.
Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.
"Россияне изо дня в день совершают новые военные преступления в Украине", - подчеркнул он.
По словам Кириленко, вчера вечером оккупанты обстреляли Покровск из "Искандеров": попали в кафе и ранили двух человек.
"Сегодня в течение дня продолжаются обстрелы из "Градов" в районы Авдеевки, Красногоровки и Марьинки. Русская орда сознательно убивает наших людей и уничтожает то, что мы выстраивали годами. "Русский мир" – это смерти, разрушения и ненависть", - подчеркнул председатель ОВА.
Он опубликовал видео с последствиями непрекращающихся обстрелов Марьинки и фото с последствиями обстрелов Покровска и Авдеевки.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- По состоянию на 13 марта Россия из-за санкций лишилась доступа к половине своих золотовалютных резервов.
- По состоянию на 17 марта в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учреждений образования, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов и их склады, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и тому подобное. Кроме того, "потеряно" более 15 тысяч километров автомобильных дорог, 5 тысяч километров железнодорожных путей, разрушено / выведено из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и тому подобное.
- По состоянию на 17 марта общая сумма убытков, нанесенных Украине Россией составляла 62,6 млрд долл.