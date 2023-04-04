Оккупанты уделяют больше внимания обороне и обустройству инженерных сооружений, а также укрепляют дополнительные рубежи обороны.

На оккупированной левобережной части Херсонской области российские военные готовятся к оборонительным действиям, обустраивают дополнительные рубежи.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире информационного телемарафона. "Мы сейчас фиксируем, что они больше уделяют внимания обороне и обустройству инженерных сооружений, они укрепляют дополнительные рубежи обороны, поскольку осознают, что через непродолжительное время они им понадобятся. Мы видим эффективность нашей работы по зачистке 30-километровой полосы, которая облегчит жизнь Правобережью - количество обстрелов уменьшилось со 100 до 50-60 в сутки. Хотя артиллерийские обстрелы еще фиксируются, но постепенно враг переходит на атаки с воздуха, использует истребители с управляемыми авиационными бомбами. Таких попаданий за минувшие сутки было три - на территории Бериславского и Херсонского районов", - сказала она.

Также она отметила, что управляемыми авиабомбами оккупанты пытаются бить по объектам промышленности и сельскохозяйственным угодьям.

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Ситуация в Херсонской области

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты готовят "эвакуацию" украинских граждан из временно оккупированного Скадовского района Херсонской области. За прошедшие сутки россияне совершили 61 обстрел Херсонской области, выпустив по мирному населению региона 224 снаряда.

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