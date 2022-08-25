Впрочем подтвержденных ракетных ударов было всего восемь.

В День независимости количество воздушных тревог по областям приблизилось к 200. Столько же вылетов совершили российские самолеты в этот день.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

"Количество воздушных тревог по областям приблизилось к двум сотням. Впрочем подтвержденных ракетных ударов было всего восемь. Это ракеты Х-22, выпущенные с дальних бомбардировщиков Ту-22М3", - говорится в сообщении.

При этом оккупанты совершили около 200 вылетов самолетов.

"До 90 - самолеты тактической авиации, 34 - дальние и стратегические бомбардировщики (Ту-22М3, Ту-95МС), остальные - транспортная, армейская и специальная авиация", - добавляют в командовании.

В то же время за сутки 24 августа ВСУ уничтожили два вертолета Ка-52 и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня.

В День Независимости, 24 августа, русские войска нанесли удары по Харькову, Хмельницкой области, в Днепропетровской области ракеты попали в поезд, сейчас известно о 22 погибших и полусотне раненых.

За полгода боевых действий против Украины противник испытывает дефицит личного состава. По данным украинской разведки, российское командование пытается доукомплектовать свои пехотные части за счет специалистов из состава ракетных войск и военных моряков.

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