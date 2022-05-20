Остров является стратегическим объектом как для Украины, так и для РФ.

Вооруженные Силы Украины во время атаки на оккупированный остров Змеиный могли повредить разведывательный корабль российских войск. Такой вывод можно сделать из очередного некролога, опубликованного в соцсетях.

Так, пользователь Twitter с ником Necro Mancer обратил внимание на то, что в РФ попрощались со старшим мотористом электромеханической боевой части СРЗК "Экватор" – старшим матросом Хатажуковим Муратом Хусеновичем.

Отмечается, что старший матрос СРЗК "Экватор" погиб 7 мая 2022 года – он участвовал в так называемой "специальной военной операции", в том числе и в "обороне стратегически важного объекта в Черном море – острова Змеиный".

Отметим, остров Змеиный стал для рашистов очередным "филиалом Чернобаевки". 7 мая стало известно, что разведывательно-ударные беспилотники нанесли удар по десантному катеру"Серна", который прибыл на Змеиный для ротации и / или эвакуации оккупантов.

Также стало известно и о нанесении бомбового удара по острову Змеиный парой украинских самолетов.

Так что не исключено, что во время боев за Змеиный тот же Bayraktar TB2 мог как минимум повредить рашистский разведывательный корабль.

Напомним, накануне представитель Одесской ОВА анонсировал "много интересного" на Змеином. Остров является стратегическим объектом и его уже в ближайшее время могут освободить, как и Харьковскую область.

В то же время, в России начали подтверждать гибель своих военных на Змеином. СМИ написали о смерти медика-контрактника.

Справка УНИАН. Гидрографическое судно "Экватор" было построено в Польше, спущен на воду в 1968 году, а в 1969 году введен в состав гидрографической службы Черноморского флота.

В 1976 году судно было переоборудовано в разведывательный корабль, с 1992 года классифицируется как средний разведывательный корабль. В конце 2013 года "Экватор" прошел модернизацию радиотехнических средств. Сейчас входит в состав 519-го отдельного дивизиона разведывательных кораблей ЧФ РФ (базируется в бухте Южная, Севастополь).

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