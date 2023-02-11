В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, в Черном - 11 кораблей.

В Черном море находится 11 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "Калибр".

Как сообщает пресс-центр командования Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, вражеские корабли в Черном море находятся на боевом дежурстве. Общий залп – 16 ракет.

В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", их общий залп – 72 ракеты.

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Также сообщается, что за минувшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины были уничтожены две вражеские ракеты.

Вражеские корабли в море

РФ не раз наносила удары по Украине "Калибрами". Накануне массированной вражеской атаки 14 января армии Украины регистрировала подозрительную активность флота захватчиков в Черном море.

17 января 2023 года украинские военные зафиксировали шесть российских ракетоносителей с суммарным залпом в 44 "Калибра".

По состоянию на 19 января 2023 года Россия держала 11 боевых кораблей в Черном море. Суммарный залп "Калибров" - 40 ракет.

21 января сообщалось, что в Черном море находятся пять российских ракетоносителей, а общий залп составляет примерно 36 ракет "Калибр".

Спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк предупредила, что враг продолжает активно готовиться к нанесению новых ударов по материковой Украине. По ее словам, об этом, в частности, свидетельствует активность вражеских дронов на юге нашего государства.

24 января 2023 года в ОК "Юг" предупреждали об опасности, так как Россия увеличила количество кораблей в море.

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