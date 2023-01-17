Ракетная опасность остается актуальной.

В Черном море силами обороны зафиксированы шесть вражеских ракетоносителей с максимально возможным залпом в 44 "Калибра", рассказала в эфире телемарафона представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, вчера пункт базирования посетила одна лодка для переснаряжения. "А это значит, что сегодня мы оцениваем общий залп ракет на бортах всех 6 ракетоносителей, которые находятся сейчас на боевом дежурстве, до 44 ракет", - отметила Гуменюк.

Ракетная опасность остается актуальной. "Нахождение в море на боевых позициях, снаряжение и такое их количество - все это может свидетельствовать о продолжении ракетных атак", - подчеркнула Гуменюк.

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Гуменюк уточнила, что 44 ракеты - максимально возможный залп для шести ракетоносителей: "После 14-го (января) часть ракет была использована, и после того только одна лодка заходила в пункт базирования. Все остальные оставались на местах".

При этом отмечается, что наибольший показатель количества российских ракет в Черном море, которые фиксировали ВСУ в течение полномасштабного вторжения, был в 48 единиц.

"То есть, сейчас показатель близок к рекорду", - прокомментировал ведущий. Гуменюк с этим согласилась.

Массированный ракетный удар по Украине 14 января

Днем и вечером 14 января Россия атаковала Украину ракетами. Вследствие ударов обесточен Харьков, проблемы со светом наблюдаются в Ивано-Франковской, Одесской и Львовской областях.

Утром оккупанты также атаковали, вероятно, баллистическими ракетами Киев, целясь по энергообъектам. В результате вечерней воздушной тревоги прилеты по критической инфраструктуре в столице и области не зафиксированы.

В Днепре российская ракета попала в многоэтажку. Взрывом фактично снесен один из подъездов.

Всего в течение 14 января враг обстрелял две тепловые электростанции ДТЭК, одна из них прекратила производство электроэнергии.

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