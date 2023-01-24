Враг держит наготове 28 "Калибров".

Российские войска увеличили группировку флота на боевом дежурстве в Черном море. Сейчас там находится 11 кораблей.

Враг держит наготове четыре ракетоносителя общим залпом из 28 "Калибров", сообщил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram.

"В корабельной группировке вражеского флота в Черном море увеличено количество ракетоносителей. Среди 11 кораблей - 3 надводных и 1 подводный носители "Калибров". Общий залп ракет может составлять 28. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, будьте бдительны и внимательны", - подчеркнул он.

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Ситуация в Черном море

Как известно, РФ не раз наносила удары по Украине "Калибрами". Накануне массированной вражеской атаки, которая состоялась 14 января, армии Украины также регистрировала подозрительную активность флота захватчиков в Черном море.

21 января сообщалось, что в Черном море находятся пять российских ракетоносителей, а общий залп составляет примерно 36 ракет "Калибр".

Спикер оперативного командования "Юг" ВСУ Наталья Гуменюк предупредила, что враг продолжает активно готовиться к нанесению новых ударов по материковой Украине. По ее словам, об этом, в частности, свидетельствует активность вражеских дронов на юге нашего государства.

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