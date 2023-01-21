Россия сократила количество ракетоносителей в Черном море. Теперь их пять, одна подлодка зашла в пункт базирования, поделилась в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Это может свидетельствовать либо о проблемах реагирования на шторм, либо о переснаряжении. Определенную картину мы еще не можем идентифицировать с того момента, как они отстрелялись в прошлую ракетную атаку", - пояснила Гуменюк.
Общий залп ракет этих судов военные оценивают в 36 "Калибров". "Общее группировка состоит из 11 боевых кораблей, в том числе и те, что запускают дроны-разведчики", - рассказала Гуменюк.
В этом же включении она отметила, что Россия продолжает активную подготовку к нанесению новых ударов по материковой Украине, о чем, в частности, свидетельствует активность вражеских БПЛА на юге.
Вражеская активность в Черном море
Накануне ВСУ зафиксировали в Черном море 11 боевых кораблей РФ с суммарным залпом в 40 ракет "Калибр", что косвенно может указывать на подготовку Россией к нанесению новых ударов по Украине.
Перед массированной атакой 14 января ВСУ также регистрировали подозрительную активность российского флота в Черном море.
Сейчас вражеские корабли находятся в так называемой "зоне безопасности". Враг держит флот за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска, чтобы при соответствующих погодных условиях зайти в пункты базирования, но не приближаются на расстояние, с которого могут быть поражены ВСУ.
Война в Украине - актуальное
Российское командование продолжает стирать армию в штурмах на Бахмутском направлении. Генштаб сегодня утром отчитался об отражении очередных атак оккупантов.
Из-за невозможности захватить Бахмут, российские террористы пытаются обойти его и фактически выдавить украинские силы под угрозой окружения.
По мнению немецких спецслужб, успех оккупантов на Бахмутском направлении может обернуться настоящей катастрофой для Украины, ведь это позволит россиянам продвинуться дальше вглубь Украины.