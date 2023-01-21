Общий залп ракет судов военные оценивают в 36 "Калибров".

Россия сократила количество ракетоносителей в Черном море. Теперь их пять, одна подлодка зашла в пункт базирования, поделилась в эфире телемарафона спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Это может свидетельствовать либо о проблемах реагирования на шторм, либо о переснаряжении. Определенную картину мы еще не можем идентифицировать с того момента, как они отстрелялись в прошлую ракетную атаку", - пояснила Гуменюк.

Общий залп ракет этих судов военные оценивают в 36 "Калибров". "Общее группировка состоит из 11 боевых кораблей, в том числе и те, что запускают дроны-разведчики", - рассказала Гуменюк.

Видео дня

В этом же включении она отметила, что Россия продолжает активную подготовку к нанесению новых ударов по материковой Украине, о чем, в частности, свидетельствует активность вражеских БПЛА на юге.

Вражеская активность в Черном море

Накануне ВСУ зафиксировали в Черном море 11 боевых кораблей РФ с суммарным залпом в 40 ракет "Калибр", что косвенно может указывать на подготовку Россией к нанесению новых ударов по Украине.

Перед массированной атакой 14 января ВСУ также регистрировали подозрительную активность российского флота в Черном море.

Сейчас вражеские корабли находятся в так называемой "зоне безопасности". Враг держит флот за мысом Тарханкут в направлении Новороссийска, чтобы при соответствующих погодных условиях зайти в пункты базирования, но не приближаются на расстояние, с которого могут быть поражены ВСУ.

Война в Украине - актуальное

Российское командование продолжает стирать армию в штурмах на Бахмутском направлении. Генштаб сегодня утром отчитался об отражении очередных атак оккупантов.

Из-за невозможности захватить Бахмут, российские террористы пытаются обойти его и фактически выдавить украинские силы под угрозой окружения.

По мнению немецких спецслужб, успех оккупантов на Бахмутском направлении может обернуться настоящей катастрофой для Украины, ведь это позволит россиянам продвинуться дальше вглубь Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: