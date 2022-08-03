По информации, нефтебаза размещена в Кировском районе города.

Во временно оккупированной Макеевке в Донецкой области в ночь на 3 августа после нескольких взрывов произошло возгорание на нефтебазе.

Видео происшествия публикуют местные пользователи соцсетей, а в телеграм-канале Стратком ВСУ сообщается, что оккупанты использовали нефтебазу для хранения горючего.

Ночью произошло "фаер шоу" на концерте #Дядюшки_ленд_лиз, который проходил на нефтебазе в оккупированной Макеевке, которую орки использовали для хранения "не ГСМ, а подушек и одеял, в рамках гумпомощи". Горело и пылало ясно и долго – отметили в Центре.

По информации, нефтебаза размещена в Кировском районе города.

Донецкая область сковала почти 50% всех сил противника

На мнение международных аналитиков, кульминация наступления русских на Донетчине может закончиться еще до попыток захвата Славянска или Бахмута. В частности, военный эксперт Николай Белесков отметил, что мало кто знает реальное состояние регенерации российских ресурсов.

Другой эксперт, полковник Сергей Грабский добавляет, что Донецкая область сейчас выполняет очень важную задачу, поскольку сковала почти 50% всех сил и средств противника. И до зимы о полном захвате области вряд ли будет говориться.

Напомним, ранее в Генштабе сообщалось, что украинские воины отбили штурмы оккупантов на двух направлениях, на Донбассе идут бои.

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