Ранее сообщалось о нескольких взрывах в Донецке.

В сети опубликовали фото и видео с места взрыва возле здания правительства так называемой "ДНР".

В частности, записи с места событий обнародовал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что взорвался автомобиль УАЗ защитной окраски.

По данным росСМИ, авто принадлежит начальнику "народной милиции" так называемой "ДНР" Денису Синенкову. Сам он не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Донецке прогремели сразу несколько взрывов.

Обострение на Донбассе: что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 17 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил оккупанты 60 раз нарушили режим тишины.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, еще один - боевое травмирование, а также ранены два гражданских лица.

Кроме того, во время обстрела Станицы Луганской было повреждено здание детского сада, линии электропередач, газопровод и разрушено два частных дома. Трое работников дошкольного учебного заведения получили контузии.

Также вооруженные формирования РФ обстреляли из артиллерийских систем населенный пункт Врубовка, повредили здание местной общеобразовательной школы газопровод и частный дом.

После обстрелов школы и садика оккупационные и российские СМИ начали распространять сообщения о том, что населенные пункты были обстреляны с украинской стороны.