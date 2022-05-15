Арестович рассказал как, по его мнению, РФ будет переживать послевоенную катастрофу.

Советник главы ОП Алексей Арестович убежден, что россиян в будущем накроет на несколько лет депрессия и переживание катастрофы моральной, политической и экономической.

"…А вот когда начнется разгром физический на поле боя с переходом ВСУ в наступление, и в это же примерно время начнет догонять экономика, то тяжелый пресс иллюзий, в который были запрессованы все свободные люди России, непосредственно начнет догонять", - считает Арестович.

Он также рассказал как, по его мнению, РФ будет переживать послевоенную катастрофу.

"Они, наверно, будут думать, что это там где-то далеко разгромили, а мы тут ничего. Нет, это будет классическое военное поражение со всеми его последствиями — социальными. Это означает, что каждый россиянин, физически, будет находиться в ситуации переживания катастрофы. Моральной, политической, экономической и т.д. Этот маховик ещё только начинается. Он еще не действует", - отмечает Арестович.

Однако, по его словам, тяжелейшие последствия, военная катастрофа, для понимающих людей наступила.

"А такие последствия, как сжимание шагреневой кожи, рынка российских вооружений, утрата геополитического влияния по многим аспектам и вообще превращение России в чумной барак, путинской России, от которой все шарахаются, это еще годами будет разворачиваться. Вот непосредственное ощущение тотальной катастрофы, вот, что всё рухнуло, всё не так. А за этим же следует один очень болезненный вывод — все, во что мы верили, оказалось неправдой", - считает Арестович.

Он отмечает, что это — переход социально-политической катастрофы в индивидуальную катастрофу каждого гражданина, который это будет переживать.

Катастрофа армии конвертируется в катастрофу режима, катастрофа экономики и армии в катастрофу режима, а она уже — в личную моральную катастрофу каждого, кто в это верил и надеялся, щелкал пультом телевизора, кричал "Россия — вперед!" и т.д., имея в виду Кремль и путинский режим, потому что Россия и путинский режим это очень разные вещи. И вот их ждет каждого персонально жутчайшая моральная катастрофа, которая подбирается. Она только-только надевает сапоги, даже еще не вышла. А уже достаточно много неприятностей. Вот это нужно понять. И кто к этому раньше подготовится морально, благодаря тому, что прослушивает наши передачи, он как бы раньше будет готов к этой истории. Потому что пережить придется страшное не просто бремя, а страшные годы придется пережить", - уверен Арестович.

Напомним, на Банковой прокомментировали заявление Арестовича о "про**анном Херсоне".

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