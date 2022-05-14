Кирилл Тимошенко заявил, что все выводы будут сделаны после победы.

В Офисе президента отреагировали на слова советника главы ОП Алексея Арестовича, который, комментируя быструю оккупацию Херсона, объяснил это коротко: "Про*бали".

Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко во время визита в Николаев заявил, что сегодня нецелесообразно поднимать вопросы о том, чья вина была в незаминировании путей из Крыма. Комментарий Тимошенко передают николаевские СМИ.

"Я не могу это комментировать. Я вам честно говорю, как есть. Все выводы, что, кто и где "проморгал" будем делать, когда выиграем эту войну. И тогда будем делать выводы. Хотелось бы ко всем обратиться, в том числе к господину Арестовичу. Не надо сейчас поднимать вопрос, кто, где и в чем виноват. Нужно быть сплоченными и вместе идти к победе. Как бы это не звучало. Это сейчас самое главное. Потому что в некоторые моменты кажется, что некоторые политики, активисты или еще кто-то забывают, с чего все начиналось несколько месяцев назад, - сказал Тимошенко, уточнив, что последнее предложение адресовал не Алексею Арестовичу.

Видео заявления Арестовича об оккупации Херсона

Оккупация Херсона

Напомним, Херсон и большая часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области стараются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Ранее городской голова Херсона Игорь Колыхаев, комментируя быструю оккупацию города, заявил, что по непонятным причинам заранее был разминирован не только Крымский перешеек, но и ряд мостов и Северо-Крымский канал. Отдельно он упомянул об Антоновском мосте, который, по его мнению, должен был быть взорван. Через него, заявлял Колыхаев, враг перебрасывал военную технику РФ из оккупированного Крыма вглубь Херсонской области.

После этого в Генштабе ВСУ отреагировали на эту информацию, заверив, что мост через Чонгар был заминирован. "Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника. Все выводы о правомерности принятых решений во время боевых действий будут сделаны в установленный законом способ после их завершения", - заявили в ГШ.