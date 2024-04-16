Уничтожен модернизированный комплекс "Небо-У" стоимостью 100 миллионов долларов.

13-е Главное управление военной контрразведки Службы безопасности Украины поразило радиолокационную станцию дальнего действия в Брянской области Российской Федерации, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Об этом УНИАН сообщили осведомленный источник в СБУ.

"На этот раз у россиян стало меньше на один модернизированный комплекс "Небо-У", который помогал врагу выявлять украинские средства поражения и поддерживал бомбардировщики, которые атакуют управляемыми авиационными бомбами украинское приграничье", - сообщил источник.

В частности, радиолокационную станцию стоимостью 100 миллионов долларов поразили семью дронами-камикадзе самолетного типа.

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Источник из Службы безопасности подтвердил, что комплекс "Небо-У" больше не работает и "вероятно превратился в дуршлаг".

"Благодаря поражению этой РЛС у врага стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины. Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и более качественно использовать армейскую авиацию на этом участке", - подчеркнул источник.

При этом, отмечается, что это уже второй комплекс "Небо-У", который уничтожило 13-е Главное Управление военной контрразведки СБУ. Первый они уничтожили в Белгородской области РФ. Также недавно был уничтожен радиолокационный комплекс Каста-2Е2 вблизи временно оккупированного украинского Бердянска.

Атаки на объекты в РФ - детали

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины вместе с военными и Силами обороны Украины успешно осуществили атаку на аэродром Морозовск в Ростовской области Российской Федерации, в результате которой уничтожено не менее 6 самолетов. Еще 8 самолетов получили существенные повреждения.

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