В Мариуполе украинские защитники "отминусовали" очередной склад боекомплектов россиян: пожар произошел в районе Новоселовки. Как известно, Украина недавно нашла способ наносить удары в тыл русских.
О ярком огне, который поднялся под "саундтреки детонации" сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал ролик об очередной "бавовне" со стороны россиян в своем Telegram и уточнил, что событие произошло 24 февраля.
"Группа Мариупольского Сопротивления подтверждает минус склад БК по яркому пожару в районе Новоселовка Центрального района и саундтреку детонации снарядов", - говорится в публикации.
Позже он отметил, что уже утром 25 февраля раздаются новые взрывы в месте значительной концентрации российских оккупантов в Мариупольском районе.
"Сообщают о звуках взрывов в Мариупольском районе по линии С. Ялта/с. Юрьевка (место большой концентрации оккупантов)", - отметил Андрющенко.
Он добавил, что информация уточняется.
"Воздушная тревога у нас, а прилетает к оккупантам. Хорошая тенденция", - написал советник мэра.
Взрывы в Мариуполе - последние инциденты
Напомним, что в последнее время ВСУ регулярно отрабатывают по местам концентрации российских сил в Мариуполе.
В ночь на 22 февраля в городе прогремело не менее 11 взрывов, а в течение дня звуки детонации слышали в районе бассейна "Нептун" и завода им. Ильича.
Уже 23 февраля советник мэра города Петр Андрющенко снова сообщил о "прилетах" по закрытой территории металлургического комбината имени Ильича.