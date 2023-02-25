По словам советника мэра Мариуполя, яркие вспышки пламени наблюдались в районе Новоселовки.

В Мариуполе украинские защитники "отминусовали" очередной склад боекомплектов россиян: пожар произошел в районе Новоселовки. Как известно, Украина недавно нашла способ наносить удары в тыл русских.

О ярком огне, который поднялся под "саундтреки детонации" сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он опубликовал ролик об очередной "бавовне" со стороны россиян в своем Telegram и уточнил, что событие произошло 24 февраля.

"Группа Мариупольского Сопротивления подтверждает минус склад БК по яркому пожару в районе Новоселовка Центрального района и саундтреку детонации снарядов", - говорится в публикации.

Видео дня

Позже он отметил, что уже утром 25 февраля раздаются новые взрывы в месте значительной концентрации российских оккупантов в Мариупольском районе.

"Сообщают о звуках взрывов в Мариупольском районе по линии С. Ялта/с. Юрьевка (место большой концентрации оккупантов)", - отметил Андрющенко.

Он добавил, что информация уточняется.

"Воздушная тревога у нас, а прилетает к оккупантам. Хорошая тенденция", - написал советник мэра.

Взрывы в Мариуполе - последние инциденты

Напомним, что в последнее время ВСУ регулярно отрабатывают по местам концентрации российских сил в Мариуполе.

В ночь на 22 февраля в городе прогремело не менее 11 взрывов, а в течение дня звуки детонации слышали в районе бассейна "Нептун" и завода им. Ильича.

Уже 23 февраля советник мэра города Петр Андрющенко снова сообщил о "прилетах" по закрытой территории металлургического комбината имени Ильича.

Вас также могут заинтересовать новости: