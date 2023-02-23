Долгое время Мариуполь находился вне зоны поражения украинской артиллерии.

Украина больше не испытывает больших проблем с нанесением ударов по объектам далеко в российском тылу, куда раньше украинские средства поражения не могли дотянуться. Это относится не только к Мариуполю, но и к другим оккупированным городам вдали от линии фронта.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, комментируя загадочные взрывы в Мариуполе.

"Периодически происходит то, что должно происходить – наши военные уничтожают российских террористов, которые вторглись в наш город под названием Мариуполь", – заявил он.

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Данилов подчеркнул, что Украина сейчас может наносить удары по российским оккупантам не только в Мариуполе, но и в других оккупированных городах.

"Расстояние уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 километров, то ли 150 километров, то ли немножечко больше", – заявил секретарь СНБО.

Данилов не сказал, какими средствами поражения были нанесены удары по Мариуполю, расположенному в 80 километрах от линии фронта.

Удары по оккупантам в Мариуполе

В течение нескольких последних дней в оккупированном Мариуполе начали происходить взрывы на военных объектах россиян. В ночь на 22 февраля прогремело 11 взрывов – в районе АС-2 (Центральный район) и остановки Стан-3000 (Кальмиуский район).

На следующий день утром в городе снова раздавались взрывы. По крайней мере часть из них, вероятно, была работой систем ПВО, которая пыталась сбить некие воздушные цели.

После этого было зафиксировано еще несколько серий с загадочными взрывами, которые с хирургической точностью поражали военные объекты оккупантов. После одного из таких эпизодов россияне даже подняли в небо авиацию.

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