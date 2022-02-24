По данным Антона Геращенко, гарнизону острова предлагали сдаться.

В бою с российскими оккупантами за украинский остров Змеиный, что расположен в Черном море, погибли 13 украинских пограничников.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Русский корабль предлагает гарнизону острова Змеиный сдаться. Был послан на х*й!", - говорится в сообщении.

После этого по данным Геращенко, начался ракетно-артиллерийский удар.

"13 украинских пограничников погибли", - сообщает он.

Напомним, как сообщал ГПСУ, враг применил боевую авиацию против пограничников и бойцов ВСУ на острове Змеиный. Также были зафиксированы обстрелы острова из корабельных вооружений.