Писатель погиб 1 апреля в боях в Луганской области.

В боях в Луганской области погиб известный украинский писатель, львовянин Юрий Руф.

В первый день полномасштабного вторжения российских оккупантов, 24 февраля, Руф сразу вступил в ряды 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

3 марта состоялся его первый в жизни бой. Он также писал, что его бригада стоит в Попасной в Луганской области, где "крошит сепарскую и русскую мразь". Там и оборвалась жизнь писателя.

Отметим, что в последние дни российские оккупанты ведут тяжелые обстрелы населенных пунктов Луганской области.

У писателя остались жена и жена и две дочери.

С Юрием Руфом в одной бригаде служил 39-летний львовский телеоператор и фотограф Юрий Олейник. Он также пошел воевать в первый день вторжения и погиб в бою на Луганщине.

Кто такой Юрий Руф

Юрий Руф родился в 1980 году в Тернопольской области. Юрий начал писать стихи в 14 лет. Выбрал себе псевдоним "Юрий Руф" в 2011 году, когда готовился к печати его сборник "Багряная лирика".

В 2015 году основал литературный проект "Дух нации". Многие знали его как поэта и общественного деятеля.

Он был неизменным ведущим фестиваля "Холодный Яр".

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