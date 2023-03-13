31-летний старший лейтенант сражался за Украину с 2014 года.

В битве за Бахмут погиб командир роты 93-й механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" старший лейтенант Александр Басалыга (позывной "Монгол"). Об этом сообщила пресс-секретарь бригады Ирина Рыбакова.

На момент гибели Александру был 31 год. Уроженец Днепра, он был участником Революции Достоинства, затем в рядах ВСУ защищал страну от российской агрессии на Донбассе. На должности наводчика танка участвовал в боях за Дебальцево в составе 1-й отдельной танковой бригады.

В 2016 году Александр Басалыга получил орден "За мужество" ІІІ степени. Продвигаясь по военной службе "дорос" до командира танка. С началом полномасштабного вторжения стал командовать ротой в батальоне Богдана Дмитрука.

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В ходе битвы за Бахмут был серьезно ранен, но восстановился и вернулся в строй. В декабре 2022 года Александра наградили медалью "Защитнику Отечества".

"Сан Саныч погиб в Бахмуте. И я думаю, что он в раю, потому что, как говорят, в аду он уже побывал", – написала Ирина Рыбакова в некрологе.

Битва за Бахмут – последние новости

Бои за Бахмут, как в самом городе, так и в его окрестностях, с высокой интенсивностью продолжаются уже несколько месяцев. По словам представителей украинского командования, ситуация на этом участке крайне острая, но полностью контролируемая ВСУ.

По словам военного эксперта Ивана Киричевского, в боях за Бахмут российская армия потеряла уже столько военных ресурсов, что их вполне могло бы хватить на попытку нового похода на Киев.

Украинские военные поясняют, что на бахмутском направлении оккупанты вынуждены проводить штурмы с невыгодных для себя позиций, что оборачивается для них значительными потерями. Из-за необходимости постоянно подбрасывать сюда подкрепления агрессор теряет наступательный потенциал на других направлениях.

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