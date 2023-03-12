Оборона Бахмута позволяет связать значительные силы оккупантов в одном месте и наносить им значительные потери, что способствует потере наступательного потенциала и мощи врага на других направлениях.

Украинские военные объяснили, почему важна оборона Бахмута в Донецкой области.

Как говорится в комментарии медийной площадки Сил обороны и безопасности Украины "Military Media Center", российские оккупанты концентрируют все свои силы в Донецкой области.

Сейчас враг имеет целью выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, для этого россияне продолжают наращивать интенсивность штурмовых действий на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

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В то же время отмечается, что во время боевых действий российские захватчики несут значительные потери.

Так, в течение последней недели на всем участке фронта оккупанты ежедневно теряли от 600 до 700 человек убитыми.

По данным военных, противник прибегает к тактике истощения и тотального разрушения, а на Бахмутском направлении происходят самые ожесточенные бои, там штурмовые отряды российских наемников и кадровых войск непрерывно штурмуют позиции Сил обороны Украины.

"Оборона Бахмута позволяет: связать значительные основные силы и резервы россиян в одном месте, из которого они проводят штурмы с невыгодных позиций, неся значительные потери; россияне вынуждены проводить частые ротации подразделений, привлекаемых к штурмовым действиям, из-за потери их боеспособности и теряют время и ресурсы; россияне теряют наступательный потенциал и мощности на других направлениях", - пояснили военные.

В ММС также призвали в условиях полномасштабной войны доверять решениям военных, "а не дискутировать относительно них".

"Дискуссия о военных решениях - есть ли смысл держать оборону/ оставить позиции - искусственно вбрасывается нашим врагом в информационное поле для дестабилизации внутренней ситуации в нашей стране", - пояснили в медиа-центре.

Оборона Бахмута

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, в своей утренней сводке Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечал, что на Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут. В целом, от обстрелов оккупантов за прошедшие сутки, 11 марта, пострадало 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявил, что в Бахмуте может повториться ситуация с Дебальцево, когда были отрезаны все трассы, а выход войск может поставить под удар всю колонну.

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