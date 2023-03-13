Оборона города-крепости Бахмута продолжается, подчеркнул Сырский.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области остается сложной, поскольку враг продолжает попытки прорыва обороны украинских войск и продвижения к центральным районам города.

Комментарий Сырского по обороне Бахмута опубликовал Military Media Center. "Ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Штурмовые отряды "Вагнера" наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города", - отметил он.

По словам Сырского, в ходе жестких боев украинские защитники наносят ощутимые потери врагу. "Огнем артиллерии, танков, других огневых средств отражаются все попытки противника захватить город. Оборона крепости продолжается", - подчеркнул командующий.

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Как сообщал УНИАН, за сутки 12 марта Силы обороны отразили более 100 атак российских оккупантов на пяти направлениях: Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском.

Как говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ, на Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут. Так, вражеским обстрелам 12 марта подверглись, в частности, Бахмут, Часов Яр и Нью-Йорк Донецкой области.

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