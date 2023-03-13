Украинские защитники выбивают врага из окопов и ведут стрелковые бои в десятках метров от россиян.

На Бахмутском направлении бои продолжаются круглосуточно, но ситуация контролируемая.

Об этом сказал заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов в эфире телеканала "Эспрессо". Украинские воины применяют маневровую оборону.

"Ситуация в Бахмуте крайне острая. Враг пытается штурмовать позиции ВСУ и делает все, чтобы продвинуться. Ситуация напряженная, но полностью контролируемая ВСУ. Мы применяем маневровую оборону и осуществляем контратаку на проблемные участки", - рассказал Кудряшов.

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По словам майора, сейчас продолжаются стрелковые бои на расстоянии 10-50 метров. ВСУ выбивают врага из окопов.

"Когда продолжаются пехотные бои, и мы восстанавливаем позиции и штурмуем позиции врага, наши подразделения залетают ногами, в прямом смысле слова, в окопы противника и выбивают врага именно из окопов. Продолжаются стрелковые бои на расстоянии 10-50 метров", - подчеркнул

Бои за Бахмут-последние новости

Накануне Генштаб отмечал, что враг не прекращает штурмовые действия города Бахмут.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области остается сложной, ведь враг продолжает попытки прорыва обороны украинских войск и продвижения к центральным районам города.

Командир подразделения ВСУ Денис Ярославский заявлял, что в Бахмуте может повториться ситуация с Дебальцево, когда были отрезаны все трассы, а выход войск может поставить под удар всю колонну.

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