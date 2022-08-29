США поддерживают визит МАГАТЭ на станцию.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Как сообщает Reuters, Кирби повторил журналистам тезис о том, что Россия должна согласиться на создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, которая теперь стала опасной линией фронта.

По словам Кирби, администрация Байдена поддерживает визит Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС.

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Кроме того, Кирби заявил, что "наиболее безопасным вариантом" была бы контролируемая остановка реакторов АЭС.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины заявила об обесточивании ЗАЭС – произошло отключение последней из четырех воздушных линий, из-за чего шестой энергоблок станции отключился от энергосети.

26 августа два энергоблока ЗАЭС после остановки вновь подключены к сети и производят электроэнергию для нужд Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что МАГАТЭ и другие международные организации должны действовать значительно быстрее, чем сейчас.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что готов лично возглавить миссию на станции в ближайшие дни, чтобы помочь стабилизировать ситуацию с ядерной безопасностью. Позже в СМИ появилась информация, что в группу вошли, кроме Гросси, еще 13 экспертов из преимущественно нейтральных стран. В частности, это эксперты из дружественных Украине Польши и Литвы, а также представители дружественных России Китая и Сербии.

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