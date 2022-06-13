Уточняется, что текущее состояние объектов непригодно для использования, однако вероятно, что там собираются начать ремонт.

На юге Беларуси зафиксировали подозрительную активность с "инспекцией" заброшенного 369-го ракетного полка. Ранее там могло размещаться ядерное оружие.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн", который следит за передвижением вражеской техники по территории Беларуси, извещает о запусках ракет и т.п.

Так, вчера, 12 июня, в районе обеда был зафиксирован прилет вертолета Ми-8 ВВС РБ в район села Черетянка Гомельской области. Около этого населенного пункта с 1959 по 1996 год дислоцировался полк ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

В этом ракетном полку могли хранить ядерные ракеты

В Сети можно найти очень мало фото этого места. Судя по состоянию на 2017 год, вся инфраструктура (в т.ч. платформа для разгрузки ядерных ракет, железная дорога, котельные, казармы и склады) находились в полностью непригодном состоянии.

Ранее в состав полка входили два дивизиона с суммарно 8-ю единицами пусковых установок для баллистических ракет наземного базирования Р-12 (SS-4), ракетный комплекс РСД-10 Пионер и РТ-2ПМ Тополь.

Кроме того, судя по тому, что на территории полка находилась платформа для разгрузки ядерных ракет, то можно сказать, что ядерные боеголовки там также присутствовали.

Как уточняет источник, текущее состояние объектов непригодно хоть к какому-то использованию, однако вероятно, что там собираются начать ремонт.

Подозрительная активность в Беларуси:

В последнее время все больше появляется информации об угрозе нападения ВС Беларуси. В частности, так называемая "внезапная проверка" белорусской армии началась еще в начале мая, несколько раз продлевалась и пока не собирается завершаться.

В то же время, по словам советника главы МВД Виктора Андрусива, техника у украинской границы и имитация каких-то действий на самом деле не похожа на силы, с которыми можно вторгнуться.

"Мы должны оставлять фактор, что они могут "учудить какой-то бред", но для Беларуси это было бы очередной катастрофой" – отметил он.

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