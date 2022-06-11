Сейчас Беларусь проводит массовые военные учения, на которых отрабатывается "переход с мирного на военное время", заявили в ГУР.

Беларусь проводит массовые военные тренировки и учения, на которых отрабатывается "переход с мирного на военное время".

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что с 7 июня вооруженные силы Беларуси начали очередные занятия по боевой готовности.

"Основная цель тренировок: "переход с мирного на военное время". Занятия проводятся также среди срочников после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки", - говорится в сообщении.

В рамках этих сборов отрабатываются вопросы организации охраны и обороны объектов военной и гражданской инфраструктуры, выполнение мер военного положения, а также противодействие диверсионно-разведывательным группам.

Кроме того, в период с 22 июня по 1 июля в Гомельской области запланировано проведение мобилизационных учений с военными комиссариатами.

"К тренировкам дополнительно будут привлекаться все категории военнослужащих, подразделения, воинские части, соединения и органы военного управления. Тематика аналогичная: "переход с мирного на военное время", - сообщили в разведке.

Также с 28 июня по 16 июля на территории Жлобинского района Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнослужащими новосозданных территориальных войск.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч людей.