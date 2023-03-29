Захватчики активно привлекают к этому гражданское население.

Российские захватчики продолжают строительство фортификационных сооружений и окопов в Армянском и Джанкойском районах временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00. "В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно привлекают гражданское население", - говорится в сообщении.

Война в Украине: крымское направление

20 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что во время взрывов в городе Джанкой на севере Крыма были уничтожены вражеские крылатые ракеты "Калибр", транспортировавшиеся по железной дороге.

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25 марта руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что защитники Украины продолжат наносить удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.

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