Российские захватчики продолжают строительство фортификационных сооружений и окопов в Армянском и Джанкойском районах временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00. "В Армянском и Джанкойском районах временно оккупированной территории АР Крым противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов. К выполнению работ активно привлекают гражданское население", - говорится в сообщении.
Война в Украине: крымское направление
20 марта Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что во время взрывов в городе Джанкой на севере Крыма были уничтожены вражеские крылатые ракеты "Калибр", транспортировавшиеся по железной дороге.
25 марта руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк подчеркнула, что защитники Украины продолжат наносить удары по военным объектам россиян во временно оккупированном Крыму.